Исследование выявило низкий уровень смертности от болезни Альцгеймера среди водителей такси и скорой помощи

Недавнее исследование, проведенное Массачусетской больницей общего профиля (Mass General Brigham), показало, что профессии, требующие интенсивной пространственной обработки, могут снижать риск развития болезни Альцгеймера.
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