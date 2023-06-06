Энигма – самый большой черный природный алмаз в мире

Редкий и загадочный алмаз “Энигма”, как считается, прилетел из космоса. “Энигма” – это черный алмаз типа карбонадо и самый крупный ограненный бриллиант в мире, согласно Книге рекордов Гиннесса, весом 555,55 карата или 111 граммов с 55 гранями.