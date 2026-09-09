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Происшествия

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Сотрудники транспортной полиции Донецка провели для школьников профилактический «УрокБезопасности»

Сотрудники транспортной полиции Донецка провели для школьников профилактический «УрокБезопасности»

Сотрудники Донецкого линейного отдела МВД России на транспорте провели «УрокБезопасности» для учащихся 3-х и 4-х классов ГБОУ «Школы № 102 г.

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