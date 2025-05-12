Спортсмены школы «Ямал» завершили сезон торжественной церемонией

В Ледовом дворце Салехарда прошла торжественная церемония завершения сезона спортшколы «Ямал» — в этот вечер чествовали самых успешных спортсменов и тренеров, а фигуристы представили 25 своих лучших номеров.
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