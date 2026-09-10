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МОСИНФОРМ

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Климатолог Чернокульский: Сильные ливни в Москве идут пять дней в году

Климатолог Чернокульский: Сильные ливни в Москве идут пять дней в году

Сильные ливни в столице наблюдаются до пяти дней в году. Об этом сообщил заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский на V международной конференции «Умные и устойчивые города».

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