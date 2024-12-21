Политнавигатор Журналисту NBC News Киру Симмонсу свой вопрос о пропавшем 12 лет назад в Сирии американце нужно задавать главарю вооруженной оппозиции и лидеру группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (террористической и запрещенной в России) Абу Мухаммад аль-Джулани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии