Посмертные фото: зачем мертвых "оживляли" для семейных альбомов

Кадр из программы "Загадки человечества", РЕН ТВ Колье и браслеты из человеческих волос, медальоны с изображением глаз возлюбленного, броши с зубами покойника – нет, это не оккультные вещицы для проведения таинственных ритуалов.
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