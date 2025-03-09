Посмертные фото: зачем мертвых "оживляли" для семейных альбомов

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Комментарии
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AS
Anatoliy Skorohodov
Дикие папуасы тоже какие-то части мёртвых тел носили и носят в виде украшений. Так что мелкобритания недалеко от них ушла. Такие же дикари! А гонору-то сколько? Спеси. Мутных понтов. Чванства. Дешёвки!
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