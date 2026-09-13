Owen Wilson: 'Runner' explores 'tyranny of the pleasant personality'

Owen Wilson jokes that the chatty character he plays in the new action dramedy, "Runner," wasn't that big a stretch for him.
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