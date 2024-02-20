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Русская весна

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Штурм Победы: Армия России заняла более половины посёлка, враг бросил в бой резервы и «Леопарды» (КАРТА)

Штурм Победы: Армия России заняла более половины посёлка, враг бросил в бой резервы и «Леопарды» (КАРТА)

Под Марьинкой подразделения ЮВО Армии России продолжают наступать, проламывая оборону врага: российские бойцы вошли в важный для обороны врага посёлок Победа и сильно продвинулись в нём, заняв уже большую часть.

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