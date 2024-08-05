Водители шумных машин рискуют нарваться на штраф и лишиться прав

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько На Ямале произошло практически невиданное. Там вычислили троих водителей, которые лучше всего соблюдали правила в прошлом году, и собираются им выплатить по 4 тысячи рублей – согласно постановлению правительства.
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