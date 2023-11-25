Концерт ко Дню матери прошёл в Малом Северном хоре

В концертной программе «Самой доброй и любимой» приняли участи три студии Малого Северного хора: вокальная, оркестровая и хореографическаяВ концертной программе «Самой доброй и любимой» приняли участи три студии Малого Северного хора: вокальная, оркестровая и хореографическаяПочти 20 воспитанников вокальной студии вышли в этот день на сцену впервые.