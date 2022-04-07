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Глава ФМБА Скворцова рассказала об отсутствии заболевших COVID-19 среди привитых «Конвасэл»

Глава ФМБА Скворцова рассказала об отсутствии заболевших COVID-19 среди привитых «Конвасэл»

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24» рассказала, что среди тех, кто был привит вакциной от коронавируса «Конвасэл» в рамках клинических исследований, никто не заболел COVID-19.

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