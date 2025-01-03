Почему ушёл в монастырь и перестал писать картины легендарный художник-фламандец Средневековья Хуго

Хуго ван дер Гус - один из самых выдающихся художников в истории фламандского искусства. Его подход к форме и цвету вдохновил поколения художников по всей Европе, завоевав ему место в каноне искусства эпохи Возрождения.
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