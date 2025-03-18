День моряка-подводника отмечается в России 19 марта: поздравления в стихах и открытки

19 марта в России отмечается важный и значимый день — День моряка-подводника. Это профессиональный праздник для всех, кто посвятил свою жизнь службе на подводных лодках, обеспечивая безопасность нашей страны.
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