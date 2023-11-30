Во Владимире скончался начальник городской полиции Георгий Чивичев

Прощание с покойным полковником полиции Георгием Чивичевым состоится 1 декабря в ДКМ.В среду 29 ноября в возрасте 60 лет скоропостижно скончался заместитель начальника УМВД России по городу Владимиру начальник полиции Георгий Чивичев, сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области.
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