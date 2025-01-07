В Антарктиде стремительно разрушается "ледник Судного дня"

Ледник Туэйтса не случайно называют «ледником Судного дня». Он находится в Западной Антарктиде, научный мир тревожит его состояние: массив льда в критическом состоянии, он может разрушиться в ближайшее время, передает planet-today.
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