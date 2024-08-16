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Закон, порядок, государство

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Ульяновские артиллеристы-десантники уничтожили САУ противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Ульяновские артиллеристы-десантники уничтожили САУ противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Расчет 152-мм орудия 2А65 «Мста-Б» артиллеристов-десантников нанес огневое поражение по заданным координатам и уничтожил замаскированное самоходное орудие ВСУ.

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