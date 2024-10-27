Родители пленного ВС РФ обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, с которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.
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