Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Родители пленного ВС РФ обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Родители пленного ВС РФ обратились в ООН из-за шантажа со стороны ВСУ

Родители попавшего в плен российского военнослужащего Николая Шепилова, с которых ВСУ вымогали деньги, угрожая убить сына, обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.

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