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Царьград

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Пожар в Гатчине: 50 спасателей борются с огнём на площади 1900 кв. м

Пожар в Гатчине: 50 спасателей борются с огнём на площади 1900 кв. м

В Гатчине, на заводе по производству ацетона, произошёл крупный пожар площадью 1,9 тыс. кв. м. Прокуратура начала проверку, задействованы 50 спасателей и пожарный поезд.

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