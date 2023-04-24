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В Сети появились кадры отражения атаки надводных дронов ВСУ на Севастополь

В Сети появились кадры отражения атаки надводных дронов ВСУ на Севастополь

"Русская весна" поделилась видео, на котором запечатлена работа ВС России, противодействующих украинской атакеВ понедельник утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, то ВСУ примерно в 3:30 по местному времени начали атаковать город.

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