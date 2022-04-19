Магуайр и Линделеф получили оценку 3 из 10 от Sky Sports после 0:4 с «Ливерпулем». У Салаха – 9

Игроки «Манчестер Юнайтед» получили низкие оценки от Sky Sports после матча с «Ливерпулем» (0:4). В частности, Энтони Эланга и вышедший на замену Джейдон Санчо получили по 6 из 10, Давид Де Хеа и Джесси Лингард – по 5, а защитники Харри Магуайр и Виктор Линделеф заслужили самые низкие баллы – по 3.