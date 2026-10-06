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Царьград

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Под завалами дома обнаружили тело: Число жертв крупнейшей атаки ВСУ на Подмосковье выросло до двух

Под завалами дома обнаружили тело: Число жертв крупнейшей атаки ВСУ на Подмосковье выросло до двух

К сожалению, число жертв атаки ВСУ минувшей ночью на Подмосковье выросло до двух. Кроме 20-летнего парня погиб пожилой мужчина, его тело нашли под завалами разрушенного дома.

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