В Конституции Беларуси концентрированно выражена концепция развития нашего государства - Елфимов

В каких условиях разрабатывалась и улучшалась Конституция современной и суверенной Беларуси? Какой путь прошел Основной Закон вместе со страной? И чем были обусловлены ключевые решения, которые касаются жизни государства и каждого из нас? Эксперты и гости в новом выпуске "Клуба редакторов" вспоминают и объясняют шаги к настоящей независимости Беларуси.