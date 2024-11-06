Honda снизила прогноз чистой прибыли

Компания Honda Motor снизила в среду прогноз чистой прибыли на этот финансовый год до 950 млрд иен с предыдущей оценки в 1 трлн иен из-за более слабых, чем ожидалось, продаж автомобилей в Китае, сообщает 6 ноября деловое агентство Kyodo News.