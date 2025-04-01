Искусственный интеллект подключают к борьбе с беспилотниками

Перехватить управление вражеским беспилотником, подавить его средствами радиоэлектронной борьбы или сбить — как действовать при обнаружении в зоне контроля несанкционированного летающего объекта, оператору подскажет искусственный интеллект.
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