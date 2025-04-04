Дачный дом загорелся в Карелии

Дачу спасли от огня в деревне ЮшкозероФото: unsplash.com / Raquel Raclette В четверг в 17 часов 41 минуту на пульт Единой службы спасения-01 Калевальского района поступило сообщение о пожаре в дачном доме в деревне Юшкозеро.