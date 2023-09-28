Про чулки
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Про чулки

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Smart Stitch и Smart Disassembly предложили экономичное решение для уменьшения остатков непроданных товаров

Во время глобальной конференции Dornbirn по волокну (GFC), проходившей в Австрии с 13 по 15 сентября, Асерина Трехо-Мачин рассказала, как её компания Resortecs со штаб-квартирой в Брюсселе делает процесс переработки проще и эффективнее для модных брендов, переработчиков и партнёров по цепочке поставок с помощью двух простых, но высокоэффективных технологий.

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