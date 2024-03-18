🤩Евпаторийские ходулисты установили рекорд, преодолев 10-километровый маршрут Среди участников шествия – десятилетние ходулисты – ровесники событий Крымской весны.
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🤩Евпаторийские ходулисты установили рекорд, преодолев 10-километровый маршрут Среди участников шествия – десятилетние ходулисты – ровесники событий Крымской весны.