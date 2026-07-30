В Казани пройдут праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника

Центром празднования 1 августа станет станция Юдино. В программе – чествование железнодорожников, интерактивно-развлекательные площадки для детей, акробатическое шоу, выступление скрипачей, видеоспинеры и фудкорт.
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