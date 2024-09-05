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Lancet перечислил продукты, повышающие риск развития болезней сердца

Lancet перечислил продукты, повышающие риск развития болезней сердца

Недавнее исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, показало, что употребление ультраобработанных продуктов, таких как сладкие напитки и мясные полуфабрикаты, увеличивает риск развития сердечного приступа и инсульта.

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