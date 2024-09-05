Lancet перечислил продукты, повышающие риск развития болезней сердца

Недавнее исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, показало, что употребление ультраобработанных продуктов, таких как сладкие напитки и мясные полуфабрикаты, увеличивает риск развития сердечного приступа и инсульта.
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