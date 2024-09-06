Складной смартфон Honor Magic V3 получил самый тонкий корпус в сегменте

Компания Honor представила на выставке IFA 2024 складной смартфон Magic V3, который выделяется на фоне конкурентов функциями на базе искусственного интеллекта, повышенной надежностью и самым тонким в сегменте корпусом.
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