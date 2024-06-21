Просто годы детские прошли: Агата Муцениеце, Анна Пескова и «Иванушки International»

18 июня в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Тур с Иванушками» — комедии о трёх подругах, которые отправились в автомобильное путешествие по югу России, чтобы развеяться и встретиться с группой «Иванушки International».
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