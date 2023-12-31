Новые положения о пособии по временной нетрудоспособности

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, согласно которому пособие по временной нетрудоспособности в связи с общими заболеваниями или несчастными случаями, не связанными с работой, будет выплачиваться работодателем независимо от продолжительности страхового стажа.
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