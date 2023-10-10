История Натальи Гундаревой — «сладкой женщины» с горькой судьбой

В любой роли — от домохозяйки до императрицы — Наталья Гундарева выглядела на редкость органично. В кино ей нередко приходилось играть женщин, нашедших свое счастье в семье и материнстве, а в жизни все оказалось совсем иначе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии