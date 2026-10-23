Смартфон в цвете Sunset Purple уже доступен для предзаказа в Китае Huawei открыла предзаказы на Pura 90 Plus в Китае и опубликовала первое официальное изображаение смартфона.
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