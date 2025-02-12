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  • Eduard
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  • Александр Бабин
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Весна без цветов: Бесснежные морозы - вред для растений. Что может спасти ситуацию?

Весна без цветов: Бесснежные морозы - вред для растений. Что может спасти ситуацию?

В Москве и Подмосковье снега практически нет или он лежит очень тонким слоем. Однако грядут серьёзные ночные морозы, и это может нанести вред растениям.

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