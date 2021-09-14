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Адвокат Куликов: Законодательство должно меняться с учетом с ростом цифровизации

Адвокат Куликов: Законодательство должно меняться с учетом с ростом цифровизации

«Цифровой Кодекс прав человека» по поручению Владимира Путина разрабатывает Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Адвокат Денис Куликов прокомментировал новость о разработке «Цифрового кодекса прав человека».

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