Адвокат Куликов: Законодательство должно меняться с учетом с ростом цифровизации

«Цифровой Кодекс прав человека» по поручению Владимира Путина разрабатывает Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Адвокат Денис Куликов прокомментировал новость о разработке «Цифрового кодекса прав человека».
«Цифровой Кодекс прав человека» по поручению Владимира Путина разрабатывает Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Адвокат Денис Куликов прокомментировал новость о разработке «Цифрового кодекса прав человека».
Свежие комментарии