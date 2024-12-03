Как воевали герои Фенимора Купера В лесу на лошадях не наездишься.В отличие от индейцев Великих равнин, ирокезы, гуроны и прочие делавары с могиканами сражались пешими: в лесах кавалерии не развернуться.
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Как воевали герои Фенимора Купера В лесу на лошадях не наездишься.В отличие от индейцев Великих равнин, ирокезы, гуроны и прочие делавары с могиканами сражались пешими: в лесах кавалерии не развернуться.
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