Простой трюк, который поможет хорошо видеть даже без очков, посоветовал врач Алламби

Забыли, где лежат очки, или в магазине не хочется их доставать, чтобы прочитать состав на этикетке продукта? Есть хитрый способ мгновенно улучшить зрение, и не важно, страдаете вы от дальнозоркости или близорукости.
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