Кирпич или не кирпич, вот в чем вопрос?

﻿﻿Это значит, что около 2 недель назад я получил на сервисе 2 отдельных сообщения от знакомых людей, содержащих текст «Мне дали ваши контактные данные, и мне нужно показать телефон» Когда они позвонили в WhatsApp, прошло меньше 5 минут.