Чем дальше, тем темнее

Обычных жителей Карелии незаконно приравняли к майнерам криптовалют Текст: Андрей Мазуровский С 1 января 2025 года в большинстве регионов России введена новая система оплаты за потребленную электроэнергию, что отразилось на стоимости услуг по теплу и горячей воде.
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