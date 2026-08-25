ЖКХ против потребителей, или почему кубанцы вынуждены бороться за свои права

В Краснодарскую краевую ассоциацию по защите прав потребителей регулярно обращаются жители городов, станиц и садоводческих товариществ, которые сталкиваются с одинаковой ситуацией: огромные деньги требуют настойчиво, а добиться прозрачности, качества услуг и соблюдения закона крайне сложно… Рассмотрим наиболее острые вопросы, которые Ассоциация старается решить и помочь потребителям.