ПВО перехватили и уничтожили украинский истребитель МиГ-29 над Днепропетровской областью

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщил РИА Новостям сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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