«Пошлая оперетка» Скоропадского

О том, что Центральная рада, а затем Гетманщина и Директория были опереттой, цирком в период их существования, писали не только русские и немцы, но сами «украинофилы» (представители южнорусской интеллигенции, которая старательно формировала украинский миф, чаще всего по западному заказу).
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