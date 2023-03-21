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«Пошлая оперетка» Скоропадского

«Пошлая оперетка» Скоропадского

О том, что Центральная рада, а затем Гетманщина и Директория были опереттой, цирком в период их существования, писали не только русские и немцы, но сами «украинофилы» (представители южнорусской интеллигенции, которая старательно формировала украинский миф, чаще всего по западному заказу).

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