Петербургские детсадовцы поздравили с Днем защитника Отечества бойцов на передовой

Видео с пожеланиями детей выложил губернатор Александр Беглов В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Северной столицы Александр Беглов опубликовал-видео поздравление петербургских детсадовцев для бойцов на передовой.
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