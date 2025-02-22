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Петербургский дневник

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Петербургские детсадовцы поздравили с Днем защитника Отечества бойцов на передовой

Петербургские детсадовцы поздравили с Днем защитника Отечества бойцов на передовой

Видео с пожеланиями детей выложил губернатор Александр Беглов В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Северной столицы Александр Беглов опубликовал-видео поздравление петербургских детсадовцев для бойцов на передовой.

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