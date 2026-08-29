Глава "Юнармии" Головин предостерег от влияния "треш-контента" на подростков

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Начальник главного штаба движения "Юнармия", лидер предвыборного списка "Единой России", Герой России Владислав Головин в ходе пресс-подхода на Фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" предостерег от негативного влияния на подростков так называемого треш-контента, который создается на многих интернет-площадках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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