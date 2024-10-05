Гарри Бардин отреагировал на смерть Восканьянц

Мультипликатор скончалась 4 октября. Режиссер и мультипликатор Гарри Бардин в интервью NEWS.ru заявил, что одна из создательниц мультфильма «Простоквашино» Марина Восканьянц, ушедшая из жизни 4 октября, была замечательной актрисой и блестящим профессионалом.