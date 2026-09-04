Продажи новых легковых автомобилей в Татарстане выросли почти на 13%

В Татарстане за январь–август 2026 года продали 39,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда в республике было реализовано 35,2 тыс.
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