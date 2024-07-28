Четвертый сезон "Неуязвимого" и новый костюм Марка Грейсона

Создатели популярного мультсериала "Неуязвимый" объявили о продлении показа до четвертого сезона. Эта радостная новость стала результатом успешного второго сезона, который был завершен этим летом и получил высокую оценку зрителей - 87% на сайте Rotten Tomatoes.
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