Жуткая история сиротского приюта в Вермонте: почему оттуда пропадали дети, и как в этом замешаны монахини – ужасающие откровения бывших воспитанников

Приют Сент-Джозеф существовал при католической церкви, расположенной в северо-восточной части США. Учреждение было закрыто в 1974 году, но происходившие там ужасающие события, продолжают активно обсуждать по сегодняшний день.
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